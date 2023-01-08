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Гаврилов – Петржеле: «Как это «Спартак» нельзя назвать великой командой? «Зенит» великий, что ли?»

Юрий Гаврилов отреагировал на высказывание Властимила Петржелы о «Спартаке». Экс-главный тренер «Зенита» заявил, что в настоящее время термин «великая команда» применим скорее к сине-бело-голубым, а не к красно-белым.

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