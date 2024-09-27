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Трамп заявил о желании заключить разорванную им же ядерную сделку с Ираном

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил о желании заключить разорванную им же в первый президентский срок ядерную сделку с Ираном в случае своей победы на выборах главы Штатов.

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