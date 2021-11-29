"МЫ НЕ ПОСТУПИМ КАК АМЕРИКАНЦЫ": ИРИНА АЛФЁРОВА О ЛЖИ И ОСОБОМ РУССКОМ ХАРАКТЕРЕ

ФОТО: СОФЬЯ САНДУРСКАЯ / АГН "МОСКВА" Звезда отечественного кино и театра, легендарная Констанция из "Д'Артаньяна и трёх мушкетеров" Ирина Алфёрова за свою гражданскую позицию и любовь к Родине лишилась возможности появляться в соседней Украине.