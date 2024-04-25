Психолог объяснил, почему деньги не делают человека счастливым Алёна ЮрьеваКак часто мы слышим выражение «Деньги не делают счастливым»? Многие из нас видели людей, достигших значительного финансового успеха, но все равно не ощущающих настоящего счастья.