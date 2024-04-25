Психолог объяснил, почему деньги не делают человека счастливым Алёна ЮрьеваКак часто мы слышим выражение «Деньги не делают счастливым»? Многие из нас видели людей, достигших значительного финансового успеха, но все равно не ощущающих настоящего счастья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии