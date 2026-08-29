Иеромонах рассказал, что делать с орехами на Ореховый спас

Иеромонах Феодорит рассказал об особенностях празднования Орехового Спаса.Православные верующие в день Орехового Спаса могут освятить орехи в храме, часть из них оставить в качестве пожертвования, а остальные съесть, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
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