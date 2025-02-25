В Заельцовском районе Новосибирска состоялось торжественное мероприятие по вручению паспортов

В актовом зале отдела по вопросам миграции ОП № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску в целях организации патриотического воспитания, развития чувства гордости за свою страну и повышения уровня правовой культуры населения 4 молодым жителям Новосибирска, достигшим возраста 14 лет, торжественно вручили паспорта гражданина России.
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