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Царьград

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Reuters: Ford отзовет 148 663 Mustang из-за технических проблем

Reuters: Ford отзовет 148 663 Mustang из-за технических проблем

Ford отзывает 148 663 авто модели Mustang 2024-2026 годов в США из-за проблем с двигателем и системами автомобиля.

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