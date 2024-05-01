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Эта ностальгическая подборка вернет вас в самое счастливое время вашей жизни: советские открытки с 1 Мая

Эта ностальгическая подборка вернет вас в самое счастливое время вашей жизни: советские открытки с 1 Мая

Вызовут слезы ностальгии и умиления на самых суровых и мужественных щеках! фото: соцсетиСреди трудового народа в СССР Первомай не ходил в первых праздниках, а проходил по линии обязаловки и организованного веселья.

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