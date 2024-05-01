Эта ностальгическая подборка вернет вас в самое счастливое время вашей жизни: советские открытки с 1 Мая

Вызовут слезы ностальгии и умиления на самых суровых и мужественных щеках! фото: соцсетиСреди трудового народа в СССР Первомай не ходил в первых праздниках, а проходил по линии обязаловки и организованного веселья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии