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Царьград

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Массовое уничтожение скота — эпидемия? Эксперт раскрыл всю правду

Массовое уничтожение скота — эпидемия? Эксперт раскрыл всю правду

Власти вновь готовятся к кровавой зачистке скота: болезнь или бизнес-решение? Вся правда раскрыта.В Иркутской области разворачивается настоящая драма: власти готовятся к массовому уничтожению скота из-за вспышки узелкового дерматита.

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