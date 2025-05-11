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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Газзаев: «Краснодар» не показал чемпионскую игру. ЦСКА проявил себя лучше»

Валерий Газзаев: «Краснодар» не показал чемпионскую игру. ЦСКА проявил себя лучше»

«Во вчерашнем матче ЦСКА больше показал стремление к победе. «Краснодар» идёт к первому месту в национальном первенстве, но сложилось впечатление, что ЦСКА стремился больше.

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