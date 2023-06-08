Военное обозрение

3 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Мерзейшая рожа.....Хуже только у Вия.....«Отдыхайте, уважа...
  • Юрий Зубрин
    А что так?Боитесь в результате расследования выйти на самих себя?«Отдыхайте, уважа...
  • Алина Белова
    Надо их превращать в пепел, чтоб  и следа  не оставалось. Хватит с ними  няньчиться.На Запорожском на...

Возможности и роль 600-мм реактивной системы залпового огня KN-25 (КНДР)

Возможности и роль 600-мм реактивной системы залпового огня KN-25 (КНДР)

Гусеничные РСЗО KN-25 на параде, 2021 г. Несколько лет назад Корейская народная армия (КНДР) впервые открыто показали реактивную систему залпового огня сверхбольшого калибра, отличающуюся уникальными для своего класса характеристиками.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх