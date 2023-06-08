Возможности и роль 600-мм реактивной системы залпового огня KN-25 (КНДР)

Гусеничные РСЗО KN-25 на параде, 2021 г. Несколько лет назад Корейская народная армия (КНДР) впервые открыто показали реактивную систему залпового огня сверхбольшого калибра, отличающуюся уникальными для своего класса характеристиками.
Популярные статьи
- Подтвердились данные о ликвидации члена оперативного командования ВСУ «Юг» полковника Макаева
- Показаны кадры уничтожения российским истребителем Су-35 украинского военного самолета
- Такер Карлсон: После рассказа украинского генерала об обстреле ГЭС из HIMARS произошедшее в Новой Каховке является меньшей загадкой
Свежие комментарии