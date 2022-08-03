Поставки газа из США в Европу могут сильно сократиться

globallookpress.com / Christian Charisius/dpa Соединенные Штаты могут ограничить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, чтобы повысить предложение на внутреннем рынке, а также заполнить подземные хранилища, пишет «Российская газета».