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Поставки газа из США в Европу могут сильно сократиться

Поставки газа из США в Европу могут сильно сократиться

globallookpress.com / Christian Charisius/dpa Соединенные Штаты могут ограничить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, чтобы повысить предложение на внутреннем рынке, а также заполнить подземные хранилища, пишет «Российская газета».

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