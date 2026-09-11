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Пронедра

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Учёные подтвердили связь горячих напитков с раком пищевода

Учёные подтвердили связь горячих напитков с раком пищевода

Ученые подтвердили связь очень горячих напитков с раком пищевода. Рассказываем, при какой температуре чай и кофе становятся опасными и как снизить риск.

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