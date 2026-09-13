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Я строю

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Осенняя защита сада: от диагностики болезней до подготовки деревьев к зиме

Осенняя защита сада: от диагностики болезней до подготовки деревьев к зиме

Каждый год я наблюдаю одну и ту же картину: дачники собирают последние яблоки, прощаются с зеленеющим садом и с облегчением думают, что теперь-то можно отдохнуть.

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