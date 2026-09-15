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Глава МИД Турции предупредил об усилении эскалации конфликта на Украине

Глава МИД Турции предупредил об усилении эскалации конфликта на Украине

Характер конфликта на Украине за последний год изменился, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, 15 сентября передает A Haber.

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