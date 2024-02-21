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Происшествия

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Заочно осужден военнослужащий запрещенного в РФ националистического полка «Азов» за убийство четырех человек и покушение на убийство трех лиц

Заочно осужден военнослужащий запрещенного в РФ националистического полка «Азов» за убийство четырех человек и покушение на убийство трех лиц

Верховный Суд Донецкой Народной Республики признал доказательства, собранные Следственным комитетом России, достаточными для вынесения заочно обвинительного приговора командиру первого отделения третьего взвода третьей роты второго батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации) Денису Жучкову.

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