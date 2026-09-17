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В Японии назначен ответственный за борьбу с медведями из-за роста числа ЧП

В Японии назначен ответственный за борьбу с медведями из-за роста числа ЧП

В японском правительстве назначили ответственного за решение проблемы нападений медведей в связи с резким увеличением числа инцидентов.

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