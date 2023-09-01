Военное обозрение

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Американский журналист возложил ответственность за украинский конфликт на Байдена

Американский журналист возложил ответственность за украинский конфликт на Байдена

Известный американский журналист Такер Карлсон высказался по поводу украинского конфликта. Об этом он рассказал в беседе с радиоведущим Адамом Королле.

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