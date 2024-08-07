По данным ВЦИОМ, у каждого второго россиянина в доме живет кот или кошка. При этом у подавляющего большинства питомцы беспородные, однако 16 процентов опрошенных предпочитают породу, и число таких эстетов растет, особенно в больших городах.
Откуда берется аллергия на кошек
Комментарии
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Элеонора Коган
У меня, например, все коки и коты - подобранные.И они прекрасны.!!!!
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20 час.
ТL
Т L
Аллергия - отмазка, чтобы выбросить животное, с которым наигрались. Всё!
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15 час.
olga_fenina2003 Фенина
Радуйся, придурок, что у тебя аллергии нет. А ты видел, как люди умирают от этого. Слышал что-нибудь про анафилактический шок, дебил?
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3 час.
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