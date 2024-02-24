Австрийский политик Кикль: планы ЕС по санкционному давлению на РФ провалились

Стратегия Евросоюза по оказанию давления на Россию при помощи санкций провалились. Об этом заявил председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, слова которого передает пресс-служба партии.
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