Астроном допустил столкновение астероида со спутниками Земли

Существует небольшая вероятность того, что астероид Апофис, который пролетит в 2029 году рядом с Землей, может сбить один из геостационарных спутников, заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.
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