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Конор Макгрегор подтвердил, что перенесет операцию: «Операция, реабилитация, возвращение»

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что перенесет операцию после травмы колена и вернется, чтобы провести последний бой по контракту.

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