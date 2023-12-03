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«Сочи» уволил Точилина. Команда идет 16-й в РПЛ и проиграла 3 последних матча с общим счетом 0:7

«Сочи» уволил Точилина. Команда идет 16-й в РПЛ и проиграла 3 последних матча с общим счетом 0:7

Как сообщает пресс-служба «Сочи», решением руководства клуба 49-летний специалист отстранен от работы с командой.

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