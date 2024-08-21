Территорию вокруг Ледовой арены на Стрелке начали приводить в порядок

Благоустройство территории вокруг Ледового дворца стартовало в Нижнем Новгороде. Работы идут параллельно со строительством здания, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в социальных сетях.
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