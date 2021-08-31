Системная катастрофа или нет?

Темы дняСистемная катастрофа или нет? Трезво смотрим на "возросшую аварийность" военной авиации через призму разнообразной статистики.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ВасянинПолагаю, что для объективной оценки аварийности необходимо продолжить таблицу, подобную таблице советского периода на время с 1992 по 2021гг.Villi sherbakТак во времена Ельцина толком не летали так как с горючкой были большие проблемы. Все Ведь из тех крох что было, шло в Чечню.Дмитрий Соловьевавтор, во времена СССР сколько самолетов летало и как часто, СЛАБО СРАВНИТЬ ?Valdemaras Orlauskas🤣Особенно позабавил пунк опросника - "виной всему август ".Комментировать
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