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Системная катастрофа или нет?

Системная катастрофа или нет?

   Трезво смотрим на "возросшую аварийность" военной авиации через призму разнообразной статистики.

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Александр Васянин
Полагаю, что для объективной оценки аварийности необходимо продолжить таблицу, подобную таблице советского периода на время с 1992 по 2021гг.
Villi sherbak
Так во времена Ельцина толком не летали так как с горючкой были большие проблемы. Все Ведь из тех крох что было, шло в Чечню.
Дмитрий Соловьев
автор, во времена СССР сколько самолетов летало и как часто, СЛАБО СРАВНИТЬ ?
Valdemaras Orlauskas
🤣Особенно позабавил пунк опросника - "виной всему август ".

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