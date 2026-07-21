В Петербурге нашли пропавшую шестилетнюю девочку

Шестилетнюю девочку, пропавшую накануне в Красном Селе на юго-западе Санкт-Петербурга, обнаружили. Ребенок находился у соседей, ее состояние не вызывает опасений, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.
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