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Аргументы и Факты

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В Петербурге нашли пропавшую шестилетнюю девочку

В Петербурге нашли пропавшую шестилетнюю девочку

Шестилетнюю девочку, пропавшую накануне в Красном Селе на юго-западе Санкт-Петербурга, обнаружили. Ребенок находился у соседей, ее состояние не вызывает опасений, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

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