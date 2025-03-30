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Власти Самарской области предупреждают об угрозе атаки беспилотников

Власти Самарской области предупреждают об угрозе атаки беспилотников

МЧС России объявило о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов в Самарской области. Жителям региона рекомендовано соблюдать бдительность и следить за дальнейшими сообщениями ведомства.

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