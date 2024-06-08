На бывшем российском заводе Hyundai наладят выпуск новых автомобилей (вероятно, китайских)

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил о том, что на бывшем российском заводе Hyundai планируется наладить выпуск новых моделей автомобилей.
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