На бывшем российском заводе Hyundai наладят выпуск новых автомобилей (вероятно, китайских)

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил о том, что на бывшем российском заводе Hyundai планируется наладить выпуск новых моделей автомобилей.