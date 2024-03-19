В Приморье раскрыли преступные действия главаря банды и его участников

Приморскими следователями СКР предъявлены обвинения и завершено ознакомление сторон с материалами уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества Антона Семикина и его участников Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна, Сергея Чераева, сообщает PRIMPRESS.
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