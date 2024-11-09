Минцифры: регистрация отечественного софта возможна только в случае его покупок на открытом рынке

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил об ограничениях для IT-продуктов, разработанных госкомпаниями. Они могут быть внесены в реестр российского программного обеспечения только при условии их успешной продажи на рынке.
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