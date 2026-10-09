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Политолог Слатинов раскрыл истинные причины отставок в Орловской области

Политолог Слатинов раскрыл истинные причины отставок в Орловской области

Кадровая зачистка в муниципальных верхах Орловской области получила экспертную оценку. «Пищей» для политологических «мозгов» стала новость о том, что сразу 7 глав районов и городов региона лишились своих кресел после прошедших выборов.

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