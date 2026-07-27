Мирошник: проект ТАСС и "Красной звезды" поможет в борьбе за правду

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Новый проект ТАСС и медиахолдинга "Красная Звезда" "Сводки Совинформбюро", который объединит материалы, связанные с историей Великой Отечественной войны и реалиями СВО, поможет российским дипломатам в информационной борьбе за правду, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.