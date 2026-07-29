Инициатива в руках Ирана. Тегеран ударил по ЦРУ и взломал энергосети США

Иран превратился в полноправного игрока на поле кибернетической и информационной войны, нанося удары не только по посольствам и базам США на Ближнем Востоке, но и проникая вглубь критической инфраструктуры самих Штатов.
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