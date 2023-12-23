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Турция уничтожила первые объекты после старта спецоперации в Ираке

Турция уничтожила первые объекты после старта спецоперации в Ираке

Вооружённые силы Турции при помощи авиационных групп провели атакующий манёвр, целью которого оказались укрепления в турецких и сирийских северных регионах, которые применяются курдскими боевыми группами.

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