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Иммунолог назвал COVID-19 сезонной ОРВИ из-за «Омикрона»

Иммунолог назвал COVID-19 сезонной ОРВИ из-за «Омикрона»

Штамм «Омикрон», который быстро распространяется и вытесняет более опасные мутации вируса, постепенно делает из коронавируса сезонную ОРВИ, рассказал в среду, 23 февраля, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

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