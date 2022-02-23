Иммунолог назвал COVID-19 сезонной ОРВИ из-за «Омикрона»

Штамм «Омикрон», который быстро распространяется и вытесняет более опасные мутации вируса, постепенно делает из коронавируса сезонную ОРВИ, рассказал в среду, 23 февраля, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.