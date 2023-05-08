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В Астрахани прошел массовый юношеский турнир в честь 60-летия регионального самбо: фоторепортаж

В Астрахани прошел массовый юношеский турнир в честь 60-летия регионального самбо: фоторепортаж

Он прошел на современном борцовском ковре, который подарил участникам ЛУКОЙЛ. В рамках реализации федерального проекта «Za самбо» в спорткомплексе «Новое поколение» состоялись областные соревнования среди младших юношей и девушек от 10 до 12 лет.

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