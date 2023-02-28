Погба вышел на замену в матче с «Торино». Это 1-й матч француза после перехода в «Юве» из «МЮ»

Полузащитник Поль Погба сыграл впервые после возвращения в «Ювентус». Хавбек вышел на замену на 69-й минуте матча с «Торино» (2:2, второй тайм) в 24-м туре Серии А.
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