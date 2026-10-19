20 октября православные отмечают праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление» — образа, с которым связаны истории об обороне Пскова и многочисленных исцелениях.
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