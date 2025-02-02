Пеп поддержал Хусанова: «Не собираюсь обвинять его. Должен винить себя, что «Ман Сити» все еще ошибается»

– Оправился ли Хусанов после непростого дебюта? – Да, конечно! Вы знаете, сколько центральных защитников в этом сезоне допускают такие ошибки, как Хусанов? А защитников, которые нужны всем на высоком, высоком уровне, знаете, сколько?! Очень много.