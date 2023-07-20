Давайте уже поможем Украине декоммунизировать ржавое имперское наследие!»

Игорь Василевский

И не просто эксплуатировала! А выкачивала из страны все! У нас хотя бы что то строят. Опять же лукаво - стоимости 1 км дорог такой как в РФ нет нигде!! А почему?? Воруютс... Неумеренно. Потому и строят, что это бюджет и там под распил уже заложено. У хохлов... все тих умирало и до СВО. Дороги появились (несколько дорог!) во время чемпионата по футболу. А так... направление, не более... Про ЖКХ молчу вообще - как трубы были проложены 50 лет наза, так они и лежат... Ну, свищи латаются по мере появления и не больше... Всеждали чубатые денежного дождя от ЕС. Но и то, что получали - воровали нещадно. А держалась страна преимущественно на гастарбайтерах. Да на свои хогородах. И на том, что можно своровать и отнести в пункт приема цвет или чермета и т.д... Даже посравнению с Россией 2000года окраина выглядела печально... Некрашеной, ржавой, унылой... С убитыми тротуарами...