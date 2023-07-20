В Киеве сообщили о существенных повреждениях мостов через Днепр В Киеве сообщили о существенных повреждениях мостов через Днепр | Русская весна В Киеве на ключевых мостах через реку Днепр эксперты зафиксировали существенные повреждения, сообщает Мининфраструктуры Украины.
Давайте уже поможем Украине декоммунизировать ржавое имперское наследие!»
Комментарии
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лл
лина любимцева
Все постсоветские годы Украина эксплуатировала то, что было выстроено при СССР, не заморачиваясь. Сами они ничего не строили.
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11 час.
Сергей Васильев
Не мой коммент, но хорошо сказано: Шойгу города в Сибири строит (грезит), Герасимову некогда - он воюет со своими подчиненными, женщины-генеральши по салонам красоты сидят, а некоторые "не майоры" (Исинбаева) уехали на Тенерифе. Верховный "академий не кончал". В общем бьем, ориентируясь по картам гугл, по местам, разрешенным господами алигархами (чтоб не дай Бог не попасть по торговым линиям). Так и воюем)))
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11 час.
Игорь Василевский
И не просто эксплуатировала! А выкачивала из страны все! У нас хотя бы что то строят. Опять же лукаво - стоимости 1 км дорог такой как в РФ нет нигде!! А почему?? Воруютс... Неумеренно. Потому и строят, что это бюджет и там под распил уже заложено. У хохлов... все тих умирало и до СВО. Дороги появились (несколько дорог!) во время чемпионата по футболу. А так... направление, не более... Про ЖКХ молчу вообще - как трубы были проложены 50 лет наза, так они и лежат... Ну, свищи латаются по мере появления и не больше... Всеждали чубатые денежного дождя от ЕС. Но и то, что получали - воровали нещадно. А держалась страна преимущественно на гастарбайтерах. Да на свои хогородах. И на том, что можно своровать и отнести в пункт приема цвет или чермета и т.д... Даже посравнению с Россией 2000года окраина выглядела печально... Некрашеной, ржавой, унылой... С убитыми тротуарами...
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5 час.
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