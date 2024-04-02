Срок выплаты по уходу за ребенком предлагают увеличить до трех лет

Срок выплаты по уходу за ребенком предлагают увеличить с полутора до трех лет. С таким обращением к главе Министерства труда и социальной защиты Антону Котякову обратился глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
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