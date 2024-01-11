Небензя: резолюция СБ ООН по Красному морю может развязать военные действия

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва обеспокоена тем, что принятая Советом Безопасности по инициативе США резолюция по Красному морю послужит поводом для развязывания боевых действий в регионе.
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