ХАМАС принимает предложение США о поэтапном прекращении огня в секторе Газа

Движение ХАМАС одобрило поддержанное США предложение о постепенном прекращении огня в секторе Газа, отказавшись от ключевого требования, согласно которому Израиль сначала должен взять на себя обязательство полностью положить конец войне, сообщает Associated Press.
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