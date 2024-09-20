Илич про 1:2 от «Ахмата»: «Доволен игрой «Пари НН», мы заслуживали большего. У нас было гораздо больше моментов» 

После 4 матчей нижегородцы с 1 очком замыкают таблицу группы С. — Только ли удаление — главная причина поражения? — Хочу прежде всего сказать, что я доволен сегодняшней игрой, команда играла очень хорошо до самого конца.
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