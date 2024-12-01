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Лишившаяся стопы россиянка Татьяна Федорищева победила на конкурсе "Миссис Планета"

Лишившаяся стопы россиянка Татьяна Федорищева победила на конкурсе "Миссис Планета"

В Перу состоялся международный конкурс красоты “Миссис Планета”. Победу в нем одержала 33-летняя россиянка Татьяна Федорищева.

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