Лишившаяся стопы россиянка Татьяна Федорищева победила на конкурсе "Миссис Планета"

В Перу состоялся международный конкурс красоты “Миссис Планета”. Победу в нем одержала 33-летняя россиянка Татьяна Федорищева.
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