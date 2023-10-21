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Гороскоп на 22 октября 2023 года по всем знакам зодиака

Гороскоп на 22 октября 2023 года по всем знакам зодиака

Гороскоп на 22 октября 2023 года по всем знакам зодиака Марина ОнегинаВ воскресенье, 22 октября 2023 года, Луна пребывает в своей растущей фазе, на восьмой день своего лунного цикла, и находится в знаке Водолей.

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