Ефимов: в ТиНАО появится предприятие по выпуску готовых блюд

Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки участка для размещения промышленно-производственного комплекса в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.