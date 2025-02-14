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Ефимов: в ТиНАО появится предприятие по выпуску готовых блюд

Ефимов: в ТиНАО появится предприятие по выпуску готовых блюд

Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки участка для размещения промышленно-производственного комплекса в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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