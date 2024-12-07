В России высказались о проблемах ЕС в согласовании новых санкций против Москвы

Сенатор Карасин назвал закономерными проблемы ЕС с санкциями против России Трудности Евросоюза с одобрением новых пакетов антироссийских санкций были ожидаемы, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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