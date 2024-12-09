Россия запросила экстренные консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии

Россия запросила срочные закрытые консультации Совета безопасности ООН по ситуации в Сирии, сообщил первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский в телеграм-канале.
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