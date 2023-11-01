Киевский режим просит Вашингтон увеличить поддержку25 октября новым спикером Палаты представителей США стал Майк Джонсон, который в последнее время крайне настороженно относится к выделению средств Украине.
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